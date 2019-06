Lavoro a Ragusa: il Comune cerca personale per asili nido

Lavoro a Ragusa. Il Comune di Ragusa cerca personale che lavori negli asili nido. Due le selezioni pubbliche per la formazione di graduatorie per l’incarico di supplenza di operatore socio assistenziale categoria B e di operatore socio assistenziale categoria C.

Per partecipare alla selezione occorrono i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'Unione europea, la residenza a Ragusa o in uno dei comuni della provincia, l'idoneità psicofisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per le medesime cause o per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, non aver riportato condanne penali, essere in regola con gli obblighi di leva.

Per partecipare alla selezione del ruolo di operatore socio assistenziale sono richiesti la licenza di scuola media e l'attestato di alimentarista mentre per il concorso di assistente all’infanzia è richiesta la laurea in pedagogia o in scienze dell’educazione oppure laurea in scienze della formazione primaria, oppure la laurea triennale di cui alla classe L19, o anche laurea magistrale delle classi LM50, LM57, LM85, LM93. Potranno essere ritenuti validi anche i titoli di studio inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015 se conseguiti entro questa data.

Occorrerà aver conseguito uno dei seguenti diplomi: maturità magistrale, liceo socio psico pedagogico, o anche l'abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, il diploma di dirigente di comunità, il diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente per l’infanzia, diploma liceo scienze umane escluso indirizzo economico-sociale. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il 24 giugno 2019 attraverso la posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it, oppure attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. Si potranno portare le domande anche all’ufficio protocollo del Comune di Ragusa in corso Italia 72.