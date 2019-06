Modica, ultimati i lavori della ex Strada Provinciale 32 Crocevie Cava Ispica

Sono terminati questa mattina i lavori per l’allargamento e l’adeguamento della ex Strada Provinciale 32 Crocevie Cava Ispica che dalla zona archeologica porta direttamente all’incrocio di Borgo Don Chisciotte.

I lavori hanno riguardato prevalentemente l’allargamento della sede stradale tramite sbancamento dei terreni limitrofi che sono stati ceduti dai rispettivi proprietari. L’arteria richiedeva da tantissimo tempo questi lavori in quanto ogni giorno ospita un elevatissimo flusso di traffico di mezzi pesanti. Essa è stata acquisita dalla Provincia che quando la realizzò la lasciò incompleta proprio nel tratto interessato oggi dalle migliorie. “I residenti – commenta il Sindaco Abbate oggi sul luogo – ci chiedevano questo intervento per eliminare i pericoli soprattutto in considerazione delle tante aziende che insistono nella zona e del conseguente traffico pesante.

Ci tengo a ringraziare i proprietari dei terreni che hanno ceduto ognuno una piccola parte per consentirci di realizzare i lavori in tempi celeri e rispettare così uno dei punti che avevamo presentato in campagna elettorale”.