Comiso, nuovo contratto per i dipendenti comunali

Nuovo contratto per i dipendenti comunali di Comiso. L’amministrazione comunale, in sinergia e collaborazione con le sigle sindacali aziendali, ha approvato il nuovo contratto di lavoro decentrato cogliendo i suggerimenti delle OO.SS.

“Il confronto, a volte anche acceso, è la via che questa amministrazione ha deciso di seguire al fine di avviare nuove politiche del personale che si fondano su principi di equità e trasparenza”. Dichiarazioni dell’assessore Manuela Pepi con delega alle politiche del personale. “ Sin dal nostro insediamento – ha spiegato la Pepi – abbiamo aperto un canale di comunicazione diretta con le RSU aziendali Cgil, Cisl e Uil. Come naturalmente avviene nei confronti tra la parte pubblica e le delegazioni sindacali, il dibattito a volte è stato anche acceso ma comunque finalizzato sempre ad ascoltare, e per quanto possibile, a cogliere le istanze che ci sono pervenute a tutela dei dipendenti pubblici.

Durante l’ultimo incontro di delegazione trattante che si è tenuto martedì scorso – continua l’assessore – abbiamo snocciolato tutti gli articoli del nuovo contratto di lavoro e possiamo dire di avere raggiunto un accordo che segna una svolta decisamente innovativa. Il punto nodale sul quale sia la componete politica, sia la parte pubblica e sia le RSU si sono ritrovate completamente d’accordo, è quello di applicare dei criteri di scelta nell’ assegnazione di incarichi di responsabilità all’interno dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, che si fondino su valutazioni meritocratiche piuttosto che su altre che non sono mai rientrate nei parametri della trasparenza e della valutazione del merito e del rendimento.

A nostro avviso – continua l’assessore - a seguito dell’incontro, potremo dare delle risposte reali anche per quanto concerne le progressioni orizzontali ferme dal 2011, i premi incentivanti a chi merita, e adottare altre misure che i dipendenti dell’Ente attendono da troppi anni. Siamo sicuri – conclude Manuela Pepi- che applicare nuovi sistemi di valutazione gratifica chi merita, incentiva a lavorare bene e, soprattutto, a migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini”