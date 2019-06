Catena Fiorello venerdì 7 giugno a Modica

Flora, una trentaseienne che tenta di riprendere il controllo della propria vita: è la protagonista di "Tutte le volte che ho pianto", nuovo libro della scrittrice Catena Fiorello che verrà presentato a Modica venerdi 7 giugno alle ore 18:00 presso la sala conferenze di Palazzo Grimaldi.

A leggere alcuni estratti dal romanzo sarà la stessa autrice accompagnata dalla chitarra di Lino Gatto. Ad introdurre sarà l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri: “Catena Fiorello – commenta l’Assessore - riesce a dare voce alle ansie, ai turbamenti, alle gioie di una donna, con una protagonista che deve affrontare tutte le difficoltà della sua vita, senza però dimenticarsi che non è così impossibile ottenere una seconda possibilità. L’incontro con l’autrice è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della lettura e per chi ha già imparato ad apprezzare la Fiorello grazie ai suoi precedenti lavori”.