Vittoria, impianto compostaggio a Pozzo Bollente: passo avanti

Emergenza rifiuti e impianto di compostaggio di contrada Pozzo Bollente a Vittoria. Alfano: “Prosegue il lavoro del governo Musumeci: un decisivo passo avanti per fronteggiare l’emergenza rifiuti”.

“Un’opera fondamentale che va ad aumentare la capacità dell’Isola di fronteggiare l’emergenza rifiuti: una capacità di 24 mila tonnellate annue che accompagnerà il progressivo aumento della raccolta differenziata”. Lo dichiara il Coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, Giuseppe Alfano, commentando l’aggiudicazione dei lavori di ripristino e potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica presso C.da PozzoBollente di Vittoria, per un importo di quasi 4 milioni di euro e un cronoprogramma che prevede la consegna dell’opera entro un anno.

“Prosegue il lavoro del governo Musumeci - conclude Alfano - per fronteggiare una delle grandi criticità siciliane e abbattere i costi per lo smaltimento dei rifiuti con ricadute positive per i Comuni e per i cittadini. Un plauso al Governo regionale che con i fatti tiene fede agli impegni assunti volti a trasformare l’Isola di Sicilia in una regione moderna e a passo con i tempi”.