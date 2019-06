Ordinanza del Comune di Scicli per prevenire gli incendi

Ordinanza del Comune di Scicli nell'ambito della prevenzione degli incendi. L'ordinanza vieta ai cittadini privati, per il periodo che va da giugno e fino al 15 ottobre, di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare boschi o in terreni cespugliati; usare motori o fornelli in boschi o terreni cespugliati.

Il Comune di Scicli vieta, inoltre, di bruciare residui di plastica, polistirolo, imballaggi, di dare fuoco alle stoppie e alle sterpaglie. I proprietari di boschi, terreni, giardini, e luoghi con vegetazione hanno l’obbligo di tenerli puliti e decespugliati. Contravvenire all'ordinanza costituisce reato e la sanzione amministrativa per i trasgressori non è inferiore a 200 euro.