Attenti al telelaser a Ragusa dal 7 al 29 giugno: ecco dove

Attenti al telelaser a Ragusa. Il Comando di Polizia Municipale ha comunicato l’elenco delle strade dove potranno essere effettuati rilievi di infrazione relativi al controllo della velocità con apparecchiatura "Telelaser", con la finalità di tutelare la sicurezza stradale, nel periodo compreso tra il 7 e il 29 Giugno 2019.

Venerdì 7 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Sabato 8 Giugno2019:Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) – pomeridiano. Lunedì 10 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano.

Martedì 11 Giugno 2019: Via Amm. Rizzo (Marina di Ragusa) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Mercoledì 12 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Giovedì 13 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) – pomeridiano. Venerdì 14 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Sabato 15 Giugno 2019: Via Amm. Rizzo (Marina di Ragusa) – antimeridiano; Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano.

Lunedì 17 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Martedì 18 Giugno2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) – pomeridiano. Mercoledì 19 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano.

Giovedì 20 Giugno 2019: Via Amm.- Rizzo (Marina di Ragusa) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Venerdì 21 Giugno2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Sabato 22 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) – pomeridiano. Lunedì 24 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Martedì 25 Giugno2019: S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) – antimeridiano; Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano.

Mercoledì 26 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Giovedì 27 Giugno 2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano, Via Amm. Rizzo (Marina di Ragusa) – pomeridiano. Venerdì 28 Giugno2019: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – antimeridiano. Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano. Sabato 29 Giugno 2019: Via Amm. Rizzo (Marina di Ragusa) – antimeridiano, Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) – pomeridiano.