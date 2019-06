Buoni risultati per Mtb Euromotor Team Ragusa

Risultati positivi lo scorso fine settimana per l'Mtb Euromotor Team Ragusa. A Gangi, è arrivato il primo posto per Lorenzo Occhipinti tra gli Allievi. Un successo per certi versi atteso e che conferma il buon momento di forma dell’atleta ragusano che ha spinto sui pedali senza mai fermarsi. Nella stessa competizione, apprezzabile sesto posto di Andrea Iurato tra gli Esordienti di secondo anno.

L’Mtb Euromotor Team Ragusa, poi, protagonista anche a Cesarò, in provincia di Messina, dove, alla Gran fondo, Gioacchino Meli ha ottenuto il quinto posto assoluto e il primo di categoria (Elite master), dando ulteriore testimonianza della propria forza e della capacità di crescita con margini di miglioramento che meritano di essere posti sotto i riflettori. Soddisfatto lo staff tecnico, con Giuseppe Nascondiglio, Alessio Pagano e Sergio Iacono, per i risultati maturati nel corso del fine settimana. “Risultati che ci dicono, qualora ce ne fosse di bisogno – spiega Nascondiglio – che stiamo lavorando bene e che questa è la strada giusta per potere migliorare. Siamo convinti che arriveranno altre soddisfazioni dalle gare che ancora rimangono per completare la stagione”.