Whatsapp: annunciate novità poco gradite: ecco cosa

Anche su Whatsapp arriveranno gli annunci commerciali. La buona notizia però è che il roll out delle ads è previsto solo a partire dal 2020. Stando alle indiscrezioni emerse da fonti interne della chat, le inserzioni di WhatsApp non caratterizzeranno tutte le sezioni, ma solo la parte relativa alle “Storie”.

Come avviene per Instagram: dopo la visualizzazione di un determinato numero di storie, scatterà la storia collegata ad una pubblicità. Per quanto riguarda invece le conversazioni, queste non saranno interessate dalla novità. Le discussioni quotidiane con amici e contatti della rubrica quindi resteranno esenti dagli annunci. Anche se la novità farà storcere il naso a moltissimi utenti, si è trattato di una scelta quasi obbligata, per ottenere un ritorno economico, gli sviluppatori hanno privilegiato questa scelta anzichè quella dei profili a pagamento. Ecco le altre novità pubblicate sul nostro sito su Whatsapp.