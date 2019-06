Tasse Ragusa, la Tosap va pagata entro il 30 giugno

Il Servizio TOSAP del Settore tributi informa i contribuenti che a causa di un problema tecnico nella stampa dei bollettini di pagamento della TOSAP gli stessi saranno conseguentemente recapitati dal servizi postale successivamente alla scadenza indicata nei bollettini fissata per il 31 maggio 2019.

Per questo motivo il Settore tributi fa presente quindi ai contribuenti che potranno ottemperare al pagamento della TOSAP entro il 30 giugno prossimo senza incorrere in eventuali sanzioni per ritardato pagamento.