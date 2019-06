Mobilità sostenibile, Ceo di Michelin: è ora di agire

"La mobilita' con un minore impatto: questo e' cio' a cui aspiriamo. Per questo siamo qui". Lo ha detto il Ceo di Michelin, Florent Menegaux, aprendo a Montreal "Movin'On", il summit mondiale organizzato da Michelin che riunisce opinion leader, decisori, esperti e appassionati di mobilita' provenienti da tutto il mondo.

"Ci vuole piu' creativita' e innovazione per la mobilita' sostenibile e siamo qui per questo. Da qui a 30 anni il traffico sara' diverso e ci sara' anche piu' traffico aereo - ha aggiunto Menegaux - Vogliamo che il nostro futuro sia migliore, e' ora di agire. Dobbiamo passare dalle ambizioni alle azioni. Siamo qui per darvi le soluzioni per un mondo migliore. Lavoriamo sulla decarbonizzazione e sull'integrazione dell'economia circolare"."La mobilita' e' una formidabile leva di sviluppo, ci vuole piu' creativita' e innovazione per la mobilita' sostenibile, deve essere al servizio dei cittadini, della citta' e delle universita'. Quello che noi cerchiamo e' una mobilita' di minor impatto e siamo qui per questo - ha ribadito Menegaux -. Piu' mobilita' e meno impatto e cooperazione con gli investitori.

Questo e' il nostro obiettivo - ha detto ancora il Ceo di Michelin -. Vogliamo che il nostro futuro sia migliore, e' ora di agire.Lavoriamo sulla decarbonizzazione. Sulla integrazione dell'economia circolare e sullo sviluppo delle energie alternative e per avere un migliore ecosistema".

