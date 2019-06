A Pozzallo, un corso sulla corretta gestione del cane

ll Comune di Pozzallo, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Ragusa, organizza un corso di formazione per proprietari di cani, denominato: "La corretta gestione del cane". Il corso prevede il rilascio del Patentino ed, è destinato a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente è interessato all'argomento.

Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani impegnativi iscritti nel registro tenuto dalla ASP di Ragusa che sono obbligati da Ordinanza del Sindaco perché proprietari di cani che hanno morso persone od altri animali. Le lezioni si terranno: da lunedì 10 giugno, a venerdì 14 giugno, dalle ore 17.30 alle ore 19,30 presso lo spazio cultura “Meno Assenza”. L'iscrizione è obbligatoria e va fatta di persona a Pozzallo presso il Comando sella Polizia Locale in via Torino dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Per iscriversi è necessario compilare un apposito modulo, che sarà fornito presso il Comando di Polizia Locale.

Alla richiesta d’iscrizione devono essere allegati copia di un documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale. Il corso è a titolo gratuito ed a numero chiuso. Le richieste di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico e dovranno pervenire non oltre lo 08/06/2019.