Oggi, giornata di donazioni per l'Asp di Ragusa

Oggi, 4 giugno, sarà una giornata ricca di donazioni per l'Azienda Sanitaria di Ragusa, due le occasioni in programma che mettono in risalto come la generosità dei Cittadini e delle Associazioni sia un valore che appartiene alla cultura di questa comunità, una a Vittoria e l'altra a Modica.

«La volontà di questa donazione scaturisce da varie ragioni: innanzitutto perché sono una cittadina vittoriese e sento la responsabilità di migliorare la mia città, seppur con un semplice gesto» - ha scritto, nella sua lettera, la dott.ssa Maria Lo Magno, dirigente medico dell’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vittoria. La neo mamma ha voluto donare al reparto di Ostetricia a e Ginecologia dell’ospedale “R. Guzzardi”, direttore dott. Antonio Schifano, un rilevatore di “Battito Cardiaco fetale” dispositivo portatile. Uno strumento molto utile che permette di ascoltare il battito del cuore del feto, inudibile ad orecchio, semplicemente appoggiando un sensore particolare sul pancione. La cerimonia di donazione questa mattina alle ore 11.00.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 nell’U.O.C. di Pediatria dell’ospedale “Maggiore”, direttore dott. Carlo Vitali, la presidente dell’Associazione “Peppe Lucenti”, Giuseppina Gugliotta, donerà al reparto tre televisori completi di staffa. Saranno sistemati nelle stanze sprovviste per rendere meno gravosa la degenza dei piccoli. Le iniziative di beneficenza sono sempre ben accette, soprattutto se riguardano i bambini hanno sempre un valore e un significato diverso.