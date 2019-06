Dieta del gelato per dimagrire: al latte o alla frutta

La dieta del gelato può far dimagrire di un chilo a patto che si scelga gelato al latte o alla frutta e con pochi grassi. Spesso quando si comincia una dieta si deve rinunciare a dolci e ad altre golosità e questo può rendere stressante seguire un regime dietetico.

Proprio per questo motivo alcuni specialisti hanno creato la Dieta del Gelato, per soddisfare tutti quelli che impazziscono per questo classico alimento italiano. Trattandosi di una dieta particolare ricordiamo che non è adatta a tutti. La dieta deve essere condotta sotto stretto controllo medico, una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete e l’ipertensione. E’ proprio il medico a stabilire quali cibi inserire nei pasti quotidiani, dopo aver visitato il paziente accuratamente, tenendo conto del suo stato di salute.

Ma vediamo cosa si mangia nella deita del gelato per dimagrire in una settimana. La dieta prevede naturalmente anche altri alimenti. Gli specialisti, consapevoli delle calorie cheapporta il gelato, hanno sistemato il resto dei pasti giornalieri per fare in modo di godersi almeno una settimana di gelato senza ingrassare. Ma vediamo cosa si mangia in uno schema dietetico della dieta del gelato per dimagrire e allo stesso tempo ricordiamo che non è una dieta da fare sempre, può essere seguita per pochi giorni o semplicemente due giorni a settimana (a condizione che non si soffre di diabete o altre patologie). Ecco lo schema esempio di tre giorni.

Lunedì: colazione con 125 g di yogurt magro, 4 biscotti integrali. Pranzo: gelato fior di latte, 200 g di fragole. Cena: 80 g di risotto con verdure, 130 g di carne magra di manzo con insalata. Martedì: colazione con un bicchiere di tè al limone, 100 g di crostata alla frutta. Pranzo: gelato alla frutta, 200 g di frutta fresca. Cena: 80 g di pasta tonno e ricotta, insalata di pomodori, una fetta di pane integrale. Mercoledì: colazione con 150 g latte, 2 fette biscottate integrali con pochissima marmellata. Pranzo: gelato allo yogurt, 200 gr di frutta fresca. Cena: 70 g di pasta fredda con delle verdure e una fetta di pane integrale.