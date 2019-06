Whatsapp, nuovi trucchi per messaggiare off line

Esistono nuovi trucchetti per messaggiare su Whatsapp offline per sfuggire agli sguardi indiscreti di amici curiosi e fidanzati gelosi. Esiste intanto la possibilità di creare un account anonimo con cui gestire separatamente tutti i nostri contatti, ma non solo. Per Android Nougat e versioni successive esiste la possibilità di rispondere ai messaggi dalle notifiche senza nemmeno entrare nell’applicazione.

Questo protegge il nostro stato facendoci apparire “non in linea”. Tiriamo già la tendina delle notifiche e premiamo su “Rispondi”. Il messaggio verrà inviato e noi non risulteremo collegati. Con smartwatch Wear OS possiamo rispondere direttamente dal polso, un semplice tap su “Rispondi” ed il gioco è fatto. Infine possiamo usare la Modalità Aereo che blocca tutte le connessioni in entrata ed in uscita. Disattiviamo le connessioni dati e WiFi, apriamo Whatsapp e la chat che ci interessa, scriviamo il messaggio, chiudiamo l’app. riattiviamo il WiFi o il profilo dati, l'app invierà il messaggio senza indicare che siamo online.

Per completare l'elenco dei trucchi c'è Unseen, una app concepita per visualizzare messaggi, mascherando lo stato online con un sistema che garantisce la sola visualizzazione segreta dei messaggi senza possibilità di rispondere.