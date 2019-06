Whatsapp, tre funzioni esterne che pochi usano: tra cui Unseen

Tutti utilizzano Whatsapp come messaggistica ma non tutti usano tre funzioni esterne legate a Whatsapp, davvero interessanti. La prima app è Unseen, la quale intercetta esternamente i messaggi di WhatsApp, permettendo all’utente di leggerli senza entrare nell’app vera e propria. In questo modo neanche l’ultimo accesso sarà aggiornato.

Esiste poi la funzione What’s Tracker, piattaforma gratuita che consente di tenere traccia dei movimenti di ogni utente in chat. Se quest’ultimo entrerà o uscirà da WhatsApp, lo spione avrà una notifica. Laterza funzione che vi segnialiamo è WAMR, piattaforma utilissima nel momento in cui doveste avere a che fare con amici che spesso cancellano i messaggi dopo averveli inviati. Con quest’app potrete infatti risalirvi subito. Ecco le altre novità pubblicate sul nostro sito su Whatsapp.