Tiramisù light, ricetta ideale per la dieta

La ricetta del tiramisù light è ideale per non rinunciare al dolce durante una dieta. E’ facile da preparare oltre ad essere gustoso e sfizioso. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione.

Ingredienti per il tiramisù light: due confezioni di Philadelphia da 200 gr., 100 gr. di zucchero (due cucchiai abbondanti per ogni uovo), due uova e cacao amaro. Ora vediamo come si prepara. Versate in un tegame i tuorli con lo zucchero e le uova e mescolate bene fino a qualdo il composto non sarà amalgamato. Nel frattempo montate a neve gli albumi e conservateli. Poi unite al composto di uova e zucchero il Philadelphia e mescolate bene fino ad ottenere una crema densa. Infine unite le uova montate a neve, incorporandole piano piano e mescolando dal basso verso l’alto per non farle smontare.

Poi prendete i pavesini, bagnateli nel caffè e adagiateli in un tegame uno accanto all’altro. Poi versate uno strato di crema e ripetete i passaggi fino a realizzare un terzo strato. Quando avete finito spolverizzate con uno strato di cacao amaro e riponete la teglia nel frigo per almeno due ore prima di servire. Ecco le altre ricette light, ideali nella dieta, pubblicate sul nostro sito.