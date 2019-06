Ricetta pasta con melanzane: piatto delle dieta Mediterranea

La ricetta della pasta con melanzane è un primo piatto light e dietetico tipico della dieta Mediterranea. E’ facile da preparare ed una porzione equivale a 300 calorie. La pasta può essere inserita in un menù dietetico come piatto unico di un pasto principale.

La ricetta della pasta con melanzane è pronta in soli 15 minuti. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione. Ingredienti per una persona: 50 grammi di pasta integrale, una melanzana piccola, 2 pomodori, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e basilico fresco. Ecco le fasi della preparazione: tagliate la melanzana in piccoli quadratini e versatela in un tegame con acqua ed un cucchiaio di sale. Lasciate qualche minuto. Nel frattempo versate l’olio in una padella, aggiungete lo spicchio di aglio, fate rosolare ed aggiungete i due pomodorini tagliati a cubetti.

Poi aggiungete la melanzana e lasciate cuocere per 10 minuti circa. Nel frattempo fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Versate poi la pasta nella padella con le melanzane e fatela salatare per qualche minuto. Infine aggiungete le foglie di basilico. Ecco le altre ricette light, ideali per la dieta Mediterranea e nelle altre diete, pubblicate sul nostro sito.