Offerte lavoro a Ragusa: cercasi due estetiste

Il Centro benessere La Mimosa srl di Marialuisa Fumia, a Ragusa, cerca due estetiste professioniste per ampliamento del proprio staff. Requisito fondamentale per accedere al lavoro è quello di essere estetiste qualificate e con diploma completo.

Nell’offera di lavoro, pubblicata su Ragusa Bakeka annunci, si legge: "Se sei interessata a lavorare con noi inviaci la tua lettera di presentazione e NON IL CLASSICO CURRICULUM. Nella tua lettera di presentazione, provvista di foto, dovrai raccontarci: chi sei e perché sei interessata ad entrare nel nostro staff, cosa significa essere per te una professionista dell'estetica, perché credi di fare al caso nostro. Saremo lieti di visionare la tua candidatura e farti sapere al più presto sia in caso positivo che negativo.

Quindi cosa aspetti? Se credi di avere tutte le carte in regola candidati, ed entra a far parte del nostro fantastico staff. Inviare le candidature a: istitutolamimosa@gmail.com - Info:0932246085 3275631975".