Marina di Modica, 2Born Festival apre la stagione estiva

A Marina di Modica si è aperta la stagione estiva. Con almeno un mese di anticipo rispetto al solito si è aperta la stagione estiva nella frazione balneare modicana. Grazie alla prima edizione del “2Born Festival” migliaia di giovani hanno affollato Marina per 48 ore di seguito per assistere ai tanti concerti che si sono alternati sul palco adiacente l’auditorium Nannino Ragusa.

A corollario del programma musicale anche tanto sport grazie a tornei di beach volley e calcio balilla e una fornitissima area food. Una formula che ha conquistato il pubblico, tantissimi i ragazzi che sono arrivati non solo da Modica ma anche dai comuni limitrofi grazie al servizio navetta predisposto dall’organizzazione. “Siamo contenti – commenta il Sindaco – per come è andata la due giorni. Quando insieme ai ragazzi dell’organizzazione abbiamo esaminato la proposta, ci siamo subito trovati d’accordo sull’opportunità di pianificare l’evento per aprire ufficialmente la stagione balneare 2019.

La destagionalizzazione passa anche da queste manifestazioni che rivitalizzano la nostra Marina anticipando quello che sarà il cartellone estivo di eventi che stiamo predisponendo. L’obiettivo è quello di riconfermare Marina di Modica capitale del divertimento ibleo, polo d’attrazione per famiglie e per giovani anche di altre Città come è stato da qualche anno a questa parte. Voglio ringraziare i tanti ragazzi che hanno lavorato per la buona riuscita del Festival facendo loro i complimenti perché tutto è andato nel migliore dei modi”.