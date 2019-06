Nicolò Cafaro in concerto a Modica: il 6 giugno

Nicolò Cafaro, sarà il protagonista del prossimo concerto organizzato dall’Associazione Mozart Italia di Modica, dedicato alle nuove generazioni, grazie al progetto Ami Giovani. Cafaro è un grande talento musicale nel mondo pianistico.

L’appuntamento è per giovedì 6 giugno alle ore 19.30 all’Auditorium Pietro Floridia. Per Nicolò Cafaro, nato a Catania e allievo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, è imminentissimo un impegno prestigioso: è infatti uno dei due unici italiani ad essere stati selezionati per partecipare al Concorso Internazionale Ferruccio Busoni che si terrà a brevissimo. Per l’Associazione Mozart Italia sede di Modica, Cafaro proporrà un un repertorio intenso e significativo, che attraverserà innanzitutto la grande letteratura romantica – con la Sonata n.2 in si bemolle minore, op. 35 di Chopin e Sette fantasie, op.116, n.2-3-4 di Brahms - e incontrerà poi tutte le sfumature e le sonorità con i Préludes - Premiere livre n. 5 e 6 e Deuxime livre n. 12 - di Debussy, con la Sonatina seconda, KV259 di Busoni e con la Sonata n.7 in si bemolle maggiore op.83 di Prokofiev.

A fare da piccola ouverture al concerto di Cafaro, ci sarà l’esibizione del Coro Monti Iblei patrocinato dall’International Inner Wheel e diretto da Giovanna Rizza: giovanissimi cantori che incontrano periodicamente la musica come esperienza formativa per la loro crescita.