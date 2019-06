I 50 anni della Polisportiva Orsa a Ragusa

La Polisportiva P.G.S. Or.Sa. Ragusa festeggia 50 anni di attività: il 7 giugno un torneo nel campo dell'Oratorio. Mezzo secolo di attività nel cortile dell'Oratorio salesiano di corso Italia che hanno visto tante generazioni impegnate nell'attività sportiva, sempre unita a quella educativa. Per celebrare questo evento, la società promuove un pomeriggio di amarcord e sport.

Appuntamento per venerdì 7 giugno all'Oratorio salesiano. Alle 18,30 ci sarà un incontro con dirigenti, atleti e amici dell'Orsa. Alle 19 il torneo di calcio con tutti i calciatori che hanno fatto la storia della società oratoriana. A seguire, intorno alle 20,30 è previsto il saluto delle autorità con la consegna di riconoscimenti. Infine un buffet. “Sarà un pomeriggio all'insegna del ricordo e della voglia di rivedersi magari insieme dopo tanti anni – spiega il presidente dell'Orsa Ragusa, Antonello Licitra -. Mezzo secolo di storia sportiva della città, che è anche e soprattutto storia di ragazzi che hanno varcato la porta dell'Oratorio salesiano, accolti da allenatori ed educatori che, ne siamo certi, hanno lasciato un segno positivo. L'appuntamento del 7 giugno è anche motivo di ringraziamento per tutti coloro che si sono messi a disposizione di questo grande progetto, dagli ex presidenti, ai dirigenti, agli allenatori di ieri e di oggi, ai tanti salesiani che ci hanno accompagnati.

E soprattutto ai tantissimi genitori che hanno sempre accordato la loro fiducia al nostro lavoro. In questi 50 anni migliaia di ragazzi e giovani sono passati dalle nostre squadre, dal Minimondiale Giovanni Guastella, dal nostro cortile, arricchendo la storia della società, e speriamo anche la loro vita, seguendo gli insegnamenti di don Bosco”. Diversi gli sponsor pubblici e privati che hanno offerto il proprio sostegno per l'iniziativa del 7 giugno, a iniziare dal Comune di Ragusa. “A tutti gli sponsor e a quanti ci hanno sostenuto in tutti questi anni – afferma Licitra – va il nostro sentito ringraziamento. Invitiamo tutta la città a essere presente all'appuntamento del 7 giugno per festeggiare insieme 50 anni di storia, che è anche una storia della città”.