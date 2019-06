Tiro con l'arco: Scarzella vicepresidente vicario World Archery

Il presidente Fitarco Mario Scarzella e' stato confermato vicepresidente vicario della Federazione internazionale di Tiro con l'arco con 78 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti.

La conferma al termine delle votazioni al 53° Congresso World Archery in corso a 's-Hertogenbosch, in Olanda, sede nelle prossime due settimane dei Mondiali di qualificazione Paralimpica e Olimpica per Tokyo 2020. Scarzella ricopre dal 2006 il ruolo di presidente World Archery Europe, e' divenuto consigliere World Archery nel 2005 ed e' stato eletto come primo vicepresidente WA la prima volta nel Congresso di Torino 2011. La votazione in Olanda permettera' al dirigente italiano di ricoprire il ruolo di vicario per il terzo mandato consecutivo.

"Sono emozionato e felice - ha detto Scarzella -. Sono stato confermato vicepresidente vicario della Federazione Internazionale quasi all'unanimita', un risultato che rappresenta l'ennesimo attestato di stima da parte del Congresso World Archery. Sono soddisfatto perche' questa rielezione rappresenta la vittoria di tutto il movimento italiano: abbiamo una grande considerazione a livello globale nell'ambiente arcieristico e questa votazione ne e' la testimonianza".

