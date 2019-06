Tennis: Roland Garros. Fognini vola agli ottavi, Caruso eliminato

Ottavi di finale al Roland Garros per la terza volta in carriera e pienamente in corsa per la top ten. Fabio Fognini non tradisce le attese e, sul "Suzanne Lenglen", supera in quattro set Roberto Bautista Agut, 31enne spagnolo accreditato della 18esima testa di serie: 7-6(5) 6-4 4-6 6-1. Prossimo avversario per il ligure, nona forza del seeding, per un posto nei quarti dello Slam parigino, e' il tedesco Alexander Zverev, quinto del ranking mondiale e del tabellone.

Si interrompe al terzo turno, invece, la favola di Salvatore Caruso. Come da pronostico, il siciliano si e' arreso al numero uno del mondo Novak Djokovic: 6-3 6-3 6-2 lo score per il fuoriclasse serbo.

