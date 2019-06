Le 10 diete più famose per dimagrire: ecco quali

Le 10 diete dimagranti più famose, sono iperproteiche e costose che aiutano a dimagrire sono tre le diete più seguite dalle donne. L’elenco è lungo ma vediamo in modo semplice quali sono e gli effetti che possono avere sull’organismo.

La dieta Carb Lover's è una dieta che si basa su un regime equilibrato che secondo alcuni esperti non crea carenze alimentari. La dieta dell'indice glicemico promuove alimenti integrali e sconsiglia quelli contenenti carboidrati raffinati (bevande zuccherate, farine bianche...). La dieta secondo il metodo Montignac favorisce il consumo di fibre e limita i cibi raffinati e ricchi di grassi saturi. La dieta Welcome Weight viene spesso additata come una alimentazione sbagliata. La dieta dei geni è poco consigliata poiché non è dimostrato che chi possiede varianti nei geni necessita di una particolare dieta.

La dieta Dimagrire senza fatica si basa sul consumo di cibi con proprietà particolari che non trovano riscontro scientifico. La dieta Scarsdale eclude alcuni alimenti, si rischia di incappare in carenze nutrizionali. La dieta del Supermetabolismo non è consigliata perché considerata ad alto rischio di effetto yo-yo. La dieta Sukkar si basa su una alimentazione fata da porzioni e frequenze di consumo completamente sbilanciate. La dieta Tisanoreica è costosa ed è legata all'assunzione di prodotti ricchi di conservanti e coloranti.

Sono tutte diete molto conosciute e particolari, motivo per cui raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete e l’ipertensione.