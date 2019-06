Dieta per dimagrire in una settimana: menù semplice

La dieta per dimagrire in una settimana consente di perdere un numero sensibile di chili di massa grassa in un tempo relativamente breve ed al contempo il preservamento del tessuto muscolare. E’ una dieta ideale per le donne e può far dimagrire fino a 4 kg.

Lo schema dietetico è molto particolare e non adatto a tutti. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno per dimagrire subito 4 kg. Lunedi: colazione con 150ml latte scremato, 138g Tofu e muesli alla frutta. Spuntino: 50g bresaola punta d'anca e 44g pane bauletto integrale mulino bianco. Pranzo: petto pollo cotto e un’insalata di radicchio rosso e lattuga brasiliana, una mela. Merenda: prosciutto crudo sgrassato e una mela e 8 mandorle.Cena: petto di tacchino cotto, 50g radicchio rosso, 50g indivia e 39g pane integrale.

Martedì: colazione con 125g yogurt magro bianco, 22g fiocchi d'avena, 30g speck sgrassato e 7 mandorle. Spuntino: 150ml latte scremato, un uovo intero bollito e mezza banana. Pranzo: 80g tonno naturale in scatola, un albume bollito,e una porzione di riso ai 3 cereali. Merenda: 50g prosciutto crudo sgrassato, una pera e 6 noci. Cena: merluzzo, e un’insalata con radicchio rosso e lattuga romana e una fettina di pane integrale. Mercoledi: colazione con un bicchiere latte scremato, 3 albumi bolliti, 13g fiocchi integrali,4 noci. Spuntino: 60 grammi di prosciutto crudo sgrassato e 52g pane integrale. Pranzo: petto pollo cotto, unuovo intero bollito, 100g broccoli, patate americane bollite.

Merenda: speck di cinghiale, una mela e due mandorle. Cena: 50 grammi di petto pollo cotto, un uovo intero bollito, 100g broccoli e 40g pane di segale. Giovedì: colazione con 125g yogurt magro bianco, due albumi bolliti e 9 mandorle. Spuntino: 75g Speck di cinghiale, 10g cioccolato fondente e mezza banana. Pranzo: 160g tonno al naturale in scatola, 100g pomodoro, 100g fagioli neri. Merenda: 104g tacchino arrosto e 44g pane bauletto integrale mulino bianco. Cena: 140g merluzzo, 50g radicchio rosso, 50g lattuga a cappuccio e 42g pane di segale sottovuoto.

Venerdi: colazione con un bicchiere di latte scremato, 2 albumi bolliti, 12g Muesli alla frutta, 15g noce di cocco. Spuntino: un uovo intero bollito, 63g bresaola punta d'anca, 35g pane integrale. Pranzo: 150g fiocchi di latte scremato. un uovo intero bollito, 100g broccoli e 15g pane integrale. Merenda: Speck magro, 20g pecorino, 33g pane integrale. Cena: 66g petto pollo cotto, un uovo intero bollito, 100g spinaci, due gallette di riso ai 3 cereali. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, ipertensione, malattie renali o epatiche).