Whatsapp, come scoprire gli amici spioni: chi visualizza le storie?

Instagram – il social per eccellenza quando si parla di store – permette a tutti di essere aggiornati sui followers che visualizzano foto e video condivisi. Su WhatsApp invece non è sempre possibile scoprire chi visualizza le nostre storie. Una soluzione quasi definitiva a questo problema la si trova sul negozio virtuale Android.

Google Play Store mette a disposizione le applicazioni “Tracker”. Grazie alle app Tracker sarà sempre monitorare in chat tutti gli amici che visualizzano in segreto storie, stati ed anche la foto profilo. In questo modo non ci potranno più essere occhi indiscreti a nostra insaputa.