Whatsapp, novità per le note vocali su smartphone sia Android che iOS

WhatsApp, il sistema di messaggistica più famoso al mondo ha introdotto una novità importante per l'ascolto dei messaggi vocali su smartphone sia Android che iOS. Ecco che d'ora in poi gli utenti avranno la possibilità di riprodurre i messaggi vocali in sequenza, uno dopo l'altro, come avviene ad esempio nell'app concorrente Telegram, per un flusso più ordinato, senza aprirle singolarmente.

Non sarà più necessario lanciare la riproduzione di ogni messaggio vocale arrivato all'interno della conversazione ma, avviandone uno, verranno riprodotti tutti quelli successivi in ordine cronologico rispetto all'orario di ricezione. La novità è stata rilasciata nella versione pubblica di WhatsApp per Android ma molti utenti la stanno usando anche su iPhone. Presenti due toni differenti quando il messaggio vocale finisce: uno indica che è finito, l'altro indica che è finito ed è l'ultimo della sequenza.