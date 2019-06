Dal 21 al 23 giugno torna la Fam a Modica

La zootecnia, l’avicoltura e l’agroalimentare di eccellenza tornano protagonisti a Modica della terza sessione specialistica della F.a.m. – M.a.c., la “Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea”. Dal 21 al 23 giugno, al Foro Boario di Modica, una tre giorni dedicata al mondo rurale, ormai stimata e riconosciuta vetrina dell’intero comparto che in provincia vanta una lunga tradizione.

Zootecnia, dunque, ma anche meccanizzazione agricola, agroalimentare e sguardo particolare anche sull’avicoltura modicana: l’area iblea e le ricchezze della sua terra saranno di nuovo al centro di una manifestazione fieristica di settore. E sono già aperte le iscrizioni per la prenotazione degli stand che saranno allestititi al foro boario di Modica, la location che ospita l’evento promosso dalla Camera di Commercio del Sud Est Catania, Siracusa, Ragusa e dal Comune di Modica, con la sinergia del Consorzio Provinciale Allevatori, con il contributo della Regione e la collaborazione dell’Aia, dell’Anacli e del Polo Avicolo di Modica e il sostegno di partner privati.

Tanti gli espositori, tra aziende e allevatori, che hanno già prenotato il loro spazio in fiera, e tra loro molte riconferme, alcune anche fuori dall’isola, soddisfatte del trend crescente di pubblico specializzato nelle edizioni precedenti, ma anche nuove adesioni, che attestano quanto ormai apprezzata sia la manifestazione tra gli addetti ai lavori. Termine ultimo per prenotare il proprio spazio espositivo è il 10 giugno. La kermesse fieristica alternerà momenti di approfondimento dedicati ad argomenti più specialistici ad eventi e appuntamenti di svago e d’intrattenimento per i visitatori attesi, sia professionisti del settore che gente comune.

Riflettori puntati in modo particolare, come sempre, sul comparto zootecnico e avicolo, punte di diamante dell’intera economia locale, con qualche novità per questa terza sessione che anticipa la Fiera Agroalimentare Mediterranea autunnale di Ragusa. Per informazioni www.fam-mac.it o per email a cpa.ragusa@gmail.com