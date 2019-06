A Castel di Tusa il Rito della Luce di Antonio Presti

A Castel di Tusa dal 21 al 23 giugno una tre giorni dedicata all'arte con la Fiumara d'Arte e il Rito della Luce di Antonio Presti. L’appuntamento, che vedrà protagonisti oltre 300 artisti, è in programma nei luoghi che da sempre hanno contraddistinto la Fiumara d’Arte: l’Atelier sul Mare di Castel di Tusa, che incanta visitatori di tutto il mondo e la Piramide del 38° Parallelo di Motta d’Affermo.

Il Rito della Luce, lo straordinario percorso di Politica della Bellezza e della Conoscenza, ritorna dunque quest’anno nei giorni del Solstizio d’Estate con l’Eresia della Bellezza, un’azione culturale che continua a trasmettere messaggi assoluti e supremi. Durante la tre giorni ci sarà occasione di assorbire l’energia delle opere che contraddistinguono la Fiumara d’Arte, di visitare le stanze dell’Atelier sul Mare che hanno reso famoso ed unico l’albergo che si affaccia sulle acque di Castel di Tusa, di vivere per tre giorni immersi in performance e mostre e di partecipare alla magia del rito stesso tra le pareti di una piramide che si apre come un cuore immobile, dentro il quale penetra la luce che è insieme simbolo di conoscenza e rinascita interiore.

Venerdì 21 Giugno Castel di Tusa e Motta d’Affermo, dalle 10:00 alle 21:00 apertura della Piramide – 38° Parallelo Motta D’Affermo. Ore 12:00 visita guidata delle camere d’arte del Museo Albergo Atelier sul Mare Castel di Tusa. Dalle 16:00 alle 18:00 Saluto al Sole. Durante la giornata il pubblico potrà assistere all'allestimento delle opere artistiche. Sabato 22 Giugno Castel di Tusa e Motta d’Affermo, dalle 10:00 alle 21:00 apertura della Piramide – 38° Parallelo Motta D’Affermo. Ore 12:00 visita guidata delle camere d’arte del Museo Albergo Atelier sul Mare Castel di Tusa. Ore 18:00 Associazione Famiglie Persone Down Catania (AFPD) Inaugurazione mostra fotografica “Noi Siamo Bellezza” a cura di Antonella Cunzolo presso Museo Albergo Atelier sul Mare Castel di Tusa.

Ore 21:00 Inaugurazione della mostra sculture-design a cura di Umberto Leone e Ute Pyka presso Museo Albergo Atelier sul Mare Castel di Tusa. Ore 22:00 Ensemble di artisti nello spazio antistante il Museo Albergo Atelier sul Mare. Castel di Tusa: Musiche, canti e reading di poesia. Domenica 23 Giugno Castel di Tusa e Motta d’Affermo, ore 12:00 visita guidata delle camere d’arte e mostra fotografica “Noi Siamo Bellezza” presso Museo Albergo Atelier sul Mare Castel di Tusa. Dalle 15:00 all’imbrunire: Rito della Luce presso la Piramide - 38° Parallelo Motta D’Affermo con letture di poesie, danza, musica e performance sino al tramonto del sole. Si invitano tutti i partecipanti al Rito della Luce a indossare abiti bianchi e a rispettare il silenzio.