Dieta mediterranea e pesce azzurro al Marconi di Vittoria

Proseguono le attività previste all’interno del progetto “Il pesce azzurro e i prodotti tipici degli Iblei nella dieta mediterranea” che ha visto protagonisti gli studenti e i docenti con laboratori, seminari e show cooking.

Il progetto, presentato dall’istituto statale Marconi di Vittoria in collaborazione con Logos Società Cooperativa, è stato finanziato dall’assessorato regionale per lo sviluppo della pesca. In particolare lo scorso 20 maggio si è tenuto un laboratorio, tenuto dal professore Maurizio Alescio e dedicato a tutte le classi del quarto anno, sui “percorsi olfattivi e sensoriali: l’abbinamento vino e pesce”, mentre il 27 maggio un altro laboratorio, tenuto dal dottor Sandro Campagnolo ha illustrato “i percorsi olfattivi e sensoriali: gli olii per il pesce”.

Mentre il prossimo 3 giugno si terrà un seminario dal titolo “Etichettatura e tracciabilità del pescato” nell’aula magna dell’istituto, tenuto dalla dottoressa Francesca Cerami dell’IdiMed. "La biodiversità per la valorizzazione delle specie povere" sarà un altro seminario previsto il 7 giugno e tenuto dalla dottoressa Cerami. Le attività proseguiranno con altri laboratori sui piatti tradizionali del pescato locale e si concluderanno il prossimo 8 giugno con un evento finale che si terrà nell’istituto con show cooking, degustazioni e la presentazione del ricettario degli allievi dell’istituto.

Il dirigente scolastico, dottor Giorgio La Rocca, ha evidenziato “una crescita visibile da parte di tutti gli studenti interessati dalle azioni del progetto”. “Le svariate attività previste – spiega il dirigente scolastico – hanno coinvolto i nostri ragazzi che hanno risposto con entusiasmo e grande passione. Laboratori, seminari, show cooking, confronto con gli esperti del settore: una grande e composita esperienza che ha e avrà ripercussioni positive sulla loro formazione e sul loro percorso professionale. Inoltre stiamo esaltando e conoscendo una delle eccellenze locali: il pesce azzurro, un vero e proprio tesoro di gusto, sapore e tradizione che si sposa perfettamente con gli altri elementi che compongono la dieta mediterranea”.