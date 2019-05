Diete dimagranti: quale scegliere per dimagrire?

Diete dimagranti, quali scegliere per dimagrire subito? Sono tante le diete dimagranti sperimentate da molte persone che spesso non riescono a perdere peso.

Per dimagrire occore innanzitutto sapere se davvero è necessario perdere qualche chilo o se il proprio peso e le calorie che si assumono ogni giorno sono tutto sommato adatti alla propria statura e al proprio stile di vita. Per scoprirlo può essere utile calcolare il proprio indice di massa corporea (IMC) e capire una volta per tutte se si è in forma oppure no. Dopo aver fatto questo è fondamentale scegliere la dieta ideale e per farlo occorre rivolgersi al proprio medico di famiglia o ad uno specialista. Ma vediao ora quali sono le diete dimagranti più note.

La dieta Atkins si basa su uno stile alimentare difficile da trasformare in alimentazione sana ed equilibrata. La dieta del gruppo sanguigno viene spesso additata come una dieta con il rischio di andare incontro carenze nutrizionali. La dieta Dukan viene ricordata come una dieta con abitudini nutrizionali scorrette che possono comportare rischi per la salute. La dieta Fast si basa sul semidigiuno. La Paleodieta è costosa e a lungo termine può comportare rischi per la salute. La dieta Lemme è una low-carb ipocalorica. La dieta South Beach promuove abitudini nutrizionali scorrette, a discapito della salute.

Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie.