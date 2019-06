Dieta del sushi per dimagrire 4 kg: menù settimanale

La dieta del sushi può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’una dieta ipocalorica, leggera ed ideale per chi ama mangiare il pesce. La dieta del sushi è stata ideata dai nutrizionisti Domenico Tiso e Aisu Hototsugu, insieme a Sara Roversi.

Prima di cominciare la dieta del sushi o qualsiasi altra dieta è fondamentale chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie. Una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito poiché ricordiamo che la dieta va sempre elaborata in base alle caratteristiche della singola persona. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del sushi per dimagrire 4 kg in una settimana. La colazione è sempre la stessa per ogni giorno della settimana e prevede: un tè verde o un bicchiere di latte scremato, due fette biscottate integrali e un frutto di stagione (escluso la banana).

Lunedì: pranzo con 2 nigiri di tonno (polpettine di riso coperte da pesce crudo, 70 calorie ciascuno), 4 uramaki amazon (salmone, mango e semi di papavero), wakame salad (wakame secca, aceto di riso, salsa di soia leggera, semi di sesamo tostati, peperoncino in polvere). Cena: tartare di salmone west coast, 4 namaharumaki classic (rotoli di carta riso con insalata mista, gamberi, avocado). Martedì: pranzo con una porzione di sashimi di tonno, e riso con salmone e formaggio spalmabile. Cena: una ciotola di ginger salad ovvero insalata allo zenzero, salmone, cetriolo e formaggio spalmabile e nigiri salmone.

Mercoledì: pranzo con 4 alaska (salmone, surimi, avocado, 80 calorie a pezzo), 6 hosomaki cetriolo (i rotolini di riso con l’alga all’esterno e il ripieno all’interno, 30 calorie ciascuno), wakame salad. Cena: una porzione di sashimi di salmone, riso bianco con sesamo. Giovedì: pranzo con insalata di riso giapponese, una miso soup. Cena: 2 nigiri di tonno, 2 di salmone, 2 di gambero e una soy salad. Venerdì: pranzo con 2 fish Philadelphia (riso, salmone e formaggio spalmabile, 65 calorie per pezzo), 2 Fish Avocado (riso, salmone e avocado), 2 porzioni di fish smoked salmon, 2 nama smoked salmon e insalata allo zenzero. Cena: 2 pezzi di salmone gunkan una porzione di riso e pesce.

Sabato e domenica sono liberi e si può mangiare ciò che si desidera naturalmente senza esagerare con dolci o bevande alcoliche e zuccherate.