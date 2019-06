Dieta di giugno per dimagrire: come perdere 3 kg in una settimana

La dieta di giugno di una settimana può far dimagrire fino a 3 kg. E’ una dieta simile alla dieta Mediterranea che prevede il consumo di una grande varietà di alimenti.

Lo schema dietetico della dieta di giugno per dimagrire fino a 3 kg si basa su un esempio di menù giornaliero di 1200 calorie. Pur trattandosi di una dieta equilibrata e non restrittiva raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo tipo di alimentazione, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete e l’ipertensione. Ma vediamo cosa si mangia nelle schema dietetico di una settimana della dieta di giugno per dimagrire fino a 3 kg. La colazione per ogni giorno della settimana è sempre la stessa.

Colazione: una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate con un velo di miele o di marmellata light. Stessa cosa per lo spuntino di metà mattina e la merenda pomeridiana. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Merenda: un frutto di stagione oppure una macedonia mista senza zucchero. Ecco la dieta di giugno. Lunedì: pranzo con 50 grammi di pasta condita con broccoli lessati e passati in padella con aglio, olio extravergine d’oliva, 3 mandorle a pezzetti, peperoncino e un acciuga a piacere, misto di crudité di stagione. Cena: minestra di verdure con avena integrale, due uova al tegamino con crostini.

Martedì: pranzo: risotto al radicchio aromatizzato con pepe nero o altre spezie a piacere, coste lessate e gratinate al forno, merluzzo cotto in padella con pomodoro. Cena: lenticchie in padella, broccoli e cavolfiori al vapore conditi con olio d’oliva e spezie a piacere. Mercoledì: pranzo con erbette di stagione e spinaci saltati in padella con spezie e aromi a piacere, tagliata di manzo al rosmarino. Cena: minestra di verdure con farro integrale, due bruschette con pomodoro e origano, ribollita di verdure. Giovedì: pranzo con una porzione di verdure di stagione, un piatto di minestra con orzo integrale e verdure. Cena: passato di verdure e legumi, 120 g. di fesa di tacchino ai ferri, insalata mista con una spolverata di semi di zucca pestati.

Venerdì: pranzo con insalata belga e radicchio ai ferri, 60 o 70 grammi di pasta con ragù di verdure e di olive. Cena: trota al cartoccio con una patata, misto di verdure cotte al vapore. Sabato: pranzo: insalata mista, due uova in omelette con una spolverata di formaggio tipo grano, una fetta di pane tostato. Cena: vellutata di verdure di stagione, 130 grammi di pollo in casseruola con patate. Domenica: pranzo: 60 o 70 grammi di pasta integrale saltata in padella con cavolfiore cotto al vapore, insalata mista. Cena: 70 o 80 grammi di prosciutto crudo sgrassato o di bresaola con limone, rucola e scaglie di grana, insalata di spinacini con una spolverata di semi di sesamo.