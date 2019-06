Dieta flexitariana per dimagrire subito 4 kg: menù completo

La dieta flexitariana può far dimagrire fino a 4 kg in 10 giorni. E’ una dieta disintossicante e depurativa. Lo schema dietetico prevede 1300 calorie al giorno fatto di alimenti che fanno bene alla salute.

E’ una dieta che si basa sul consumo di una grande varietà di alimenti ed in particolare di cibi con proteine vegetali. Ma vediamo cosa si mangia in uno schema della dieta Flexitariana dei 10 giorni. Lunedì: colazione frullato con 150 ml di bevanda di riso alla vaniglia, mezza banana, un cucchiaio di farina di mandorle, un cucchiaio di granella di nocciole e un cucchiaio di crusca d’avena. Pranzo: Pesce al vapore, una prozione di verdure e un frutto. Cena: crema di yogurt e ricotta con patate al timo; 50 gr di grano saraceno in chicchi con verdure fresche di stagione saltate in padella con mezzo cucchiaino di curcuma; un frutto.

Martedì: colazione con 250 gr di yogurt magro con cereali in fiocchi e frutta fresca. Pranzo: zuppa di mare con peperoni verdi; 150 gr di insalata con semi di zucca e un cucchiaino di olio extravergine; un frutto. Cena: 50 gr di orzo in chicchi con 40 gr di fagioli messicani e 150 gr di verdura di stagione e un frutto di stagione. Mercoledì: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette di pane integrale di segale e 2 cucchiaini di composta di frutta secca senza zucchero. Pranzo: insalata di carciofi con noci e semi di girasole; 300 gr di finocchi con radicchio e arance. Cena: una porzione di riso con fagioli di soia e rucola; 200 gr di verdura fresca di stagione; 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva come condimento; un frutto.

Giovedì: colazione un toast con due fette di pane integrale e un cappuccino con latte di avena. Pranzo: tortino di patate, pollo e funghi; 100 gr di insalata mista e un frutto. Cena: minestrone di verdura con 50 gr di segale in chicchi e 40 gr di piselli; 250 gr di verdura fresca di stagione e un frutto. Venerdì: colazione con 250 gr di yogurt magro con 3 cucchiai di fiocchi di orzo, 2 cucchiaini di semi di lino, 1 cucchiaino di uvetta essiccata; un frutto a piacere. Pranzo: pesce alla griglia, 300 gr di verdura fresca di stagione e un frutto. Cena: verdure miste cotte al vapore e un frutto.

Sabato: colazione con una omelette e una macedonia senza zucchero. Pranzo: insalata mediterranea con mozzarella e crostini integrali e un frutto. Cena: una porzione di lenticchie, 200 gr di verdura fresca di stagione e un frutto. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, ipertensione, malattie renali o epatiche).