A Scicli topi e anche serpenti! VIDEO

Nuove segnalazioni arrivano dai cittadini di Scicli sulla presenza di topi ma anche serpenti. A farsi portavoce del grave disagio questa volta sono i Giovani di Forza Italia che hanno raccolto segnalazioni della presenza di ratti anche a Donnalucata, in Via Floridia, e di serpenti nei pressi dell'ex lavatoio di Santa Maria La Nova, a Scicli. A documentare la situazione anche delle foto scattate questa mattina.

Inoltre, il luogo in cui sono stati avvistati i serpenti è fin troppo vicino al campetto di calcio dove giocano i bambini del quartiere. Forza Italia Giovani senza volere incolpare nessuno della situazione insolita e grave che si è venuta a creare, ribadisce però che è inaccettabile che la città di Scicli, una delle più visitate della Sicilia ed inserita nel circuito Unesco, si trovi in queste condizioni e per questo invoca un immediato intervento del Comune per risolvere un problema che potrebbe assumere rischi concreti di natura igienico-sanitaria. (Foto e video tratto da pagina Facebook di Forza Italia Giovani Scicli)