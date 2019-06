Emergenza pediatrica a Ragusa, Modica e Vittoria: istituzionalizzato servizio

All’Asp di Ragusa continua il servizio di assistenza pediatrica in emergenza, codici Bianchi e Verdi, negli ambulatori nei tre distretti della provincia. Un servizio che decongestiona i Pronto Soccorso ospedalieri di tale incombenza. «È stato deciso di istituzionalizzare il servizio, mantenendo l’esistenza, piuttosto che dare proroghe» ha dichiarato il direttore generale, arch. Angelo Aliquò.

«La prosecuzione dell’attività resta articolata, come prima, garantendo la presenza di quattro Pediatri convenzionati per ogni Distretto per due turni di cinque ore di ciascun giorno prefestivo/festivo.» Lesedi sono dislocate a Ragusa in via Roma nei locali dell'ex Poliambulatorio, a Modica in Via Aldo Moro (Palazzo di Vetro) e a Vittoria in via Nicosia, (Ufficio Vaccinazioni).