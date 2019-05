“Festival dei motori” a Catania. Tre giorni di festa e di divertimento dedicati all’arte, allo spettacolo e alla bellezza delle auto d’epoca e dei grandi piloti della Formula 1, dagli indimenticati Tazio Nuvolari, Ayrton Senna e Niki Lauda, da poco scomparso, a Michael Schumacher che dal 31 maggio al 1 giugno saranno ricordati al parco commerciale Etnapolis.

L'iniziativa è promossa dall’Associazione Promopaola di Agnieszka Juzak con la direzione artistica della professoressa Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania. “Prendendo a prestito una frase di Enzo Ferrari sono convinta che la passione in generale non la si può descrivere ed è ancora più difficile farlo quando si parla di auto e motori che da sempre con il loro rombo hanno fatto innamorare uomini e donne di tutte le età e questa manifestazione vuole essere un omaggio ai grandi club e ai tanti piloti e imprenditori che hanno scritto la storia dell’automobilismo internazionale dando alle famiglie e agli appassionati la possibilità di toccare con mano il mito delle macchine d’epoca insieme a tanta buona musica e ottime performance d’arte”.

Diverse le manifestazioni che si svolgeranno in questi tre giorni di divertimento e passione: venerdì 31 maggio, dalle ore 17.00 alle 21.00, mostra auto e pezzi d’epoca con spettacoli d’animazione sul palco; sabato 1 giugno alle ore 16 esibizione dell’attore catanese Pippo Barone mentre dalle ore 10.00 alle 21.00, raduno dei più importanti club siciliani di auto d’epoca: Club Ferrari, 500 Abarth, Fiat Sicilia, La Fenice di Belpasso, Lo scorpione dell’Etna, Catania 4x4, La nuova epoca, Fiat 500 Etna club, Club Ozio e Motori, Club Auto e Motori, Movimento 5 turbo, Scuderia Uno, Turbo Uno Catania, Registro Fiat Barchetta, Club il rombo, Vespa club Francavilla di Sicilia, Associazione italiana fuoristrada, Lambretta club Siracusa, Team Fiat Punto, Nel dubbio accelera e Harley Davidson; domenica 2 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, continua il raduno dei vari club d’auto d’epoca.

In occasione della Festa della Repubblica ritorna alle ore 16.00 l’attore Pippo Barone mentre alle 18.00 sfilata di oltre trenta abiti creati appositamente per l’occasione dagli allievi della cattedra di Storia del Costume per lo Spettacolo diretta dalla professoressa Liliana Nigro e dai talentuosi stilisti della Maison du Cochon ed esibizione del gruppo jazz “Io swing e tu?” composto dai professori d’orchestra dell’Accademia Musicale Naima: Alberto Guzzardi voce e sax; Alessio Gentile contrabbasso; Gioele Gentile batteria; Francesco Garofalo sax e flauto; Mattia Pedretti pianoforte i quali accompagneranno in concerto la voce di Liliana Nigro in un viaggio nel grande repertorio della musica swing dai miti americani degli anni d’oro diventati patrimonio della musica jazz alle meravigliose melodie italiane.