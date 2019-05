Mela verde, dieta semplice per dimagrire: menù

Mela verde nella dieta per una settimana per dimagrire 3 kg. E’ una dieta che ha come protagonista assoluta la mela verde. Si basa su una alimentazione equilibrata e sana.

Raccomandiamo, comune come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. la dieta che elenchiamo è indicativa in quanto ogni dieta va assolutamente elaborato in base alla singola persone e con il parere del medico specialista. Lunedì: colazione con un frullato di mela e latte, 2 fette di pane integrale. Spuntino: una mela verde. Pranzo: 100g di pollo alla piastra, un’insalata mista, mezzo bicchiere di succo di mela. Spuntino: una tisana al finocchio. Cena: 80 g di spaghetti integrali con pomodoro fresco, zucchine alla griglia 1 frullato di mela, arancia e carota.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e 4 biscotti secchi. Spuntino: un succo di mela senza zucchero. Pranzo: 80 g di risotto alle verdure, fagiolini in insalata, una mela cotta.Spuntino: una tisana o una spremuta di arancia. Cena: 100g di tacchino ai ferri, un’insalata mista con pezzetti di mela e 4 crostini di pane. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate integrali con marmellata di mele. Spuntino: uno yogurt magro alla mela verde. Pranzo: 250g di nasello al cartoccio, cavolfiori, 30 g di pane integrale. Spuntino: un succo di mela. Cena: 80 g di minestrone di riso e verdure, spinaci lessi, una mela.

Giovedì: colazione con un frullato di mela e latte, 2 fette biscottate integrali con miele. Spuntino: una mela. Pranzo: 120g di petto di tacchino alla griglia, insalata mista, 2 crackers integrali. Spuntino: una mela cotta al forno. Cena: 120 g di carpaccio di bresaola con rucola e limone, 40 g di pane integrale, una macedonia di mela, fragola e banana. Venerdì: un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: una spremuta d’arancia o un tè verde. Pranzo: un’insalata mista con pomodori, zucchine, 100 g di mozzarella light e una mela a pezzetti. Spuntino: 1 tazza di tè verde. Cena: 120g di sogliola con pomodorini freschi, 2 fette di pane ai cereali, un frullato di mela e banana.

Sabato: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: uno yogurt magro con pezzetti di mela verde. Pranzo: 80 g di spaghetti integrali pomodoro e basilico, 200g di verdure al vapore, una mela cotta. Spuntino: una mela verde. Cena: 100g di petto di tacchino, insalata mista, 30 g di crackers integrali. Domenica: colazione con uno yogurt magro, una fetta di torta di mele. Spuntino: una spremuta d’arancia. Pranzo: 120g di riso in bianco, finocchi in insalata, una mela. Spuntino: una tisana al tarassaco. Cena: 200g di merluzzo al vapore, carote gratinate, un frullato di mela e banana.