Dieta del latte e mele per dimagrire in 7 giorni

La dieta del latte e mele per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta ipocalorica semplice da seguire e prevede anche il consumo di altri alimenti. E’ una dieta che si basa du un regime alimentare che ha come protagoniste le mele ed il latte.

Le mele sono ricche di fibre solubili e insolubili che attenuano l’appetito e sono povere di calorie. La mela da quanto emerge da vari studi, grazie alla pectina, una sostanza gelatinosa, è in grado di ridurre l’assorbimento degli zuccheri, ma anche dei metalli nocivi come il piombo e il mercurio e di assorbire i colesterolo presente nell’intestino. Ma vediamo ora cosa si mangia in uno schema dietetico di una settimana delle dieta del latte e mele per dimagrire. Lunedì: colazione con uno yogurt e una fetta di torta di mele. Spuntino: una spremuta d’arancia o una mela. Pranzo: 120 g di riso in bianco, finocchi in insalata, 1 mela. Spuntino: 1 tazza di tè verde.Cena: 200 g di merluzzo al vapore, carote gratinate, un frullato di mela e banana.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali con marmellata di mele. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: 80 g di spaghetti integrali pomodoro e basilico, 200 g di verdure al vapore, una mela cotta. Merenda: una mela verde. Cena: 100 g di petto di tacchino, insalata mista, 30 g di crackers integrali. Mercoledì: colazione con uno 1 yogurt magro con pezzetti di mela, 4 biscotti secchi. Spuntino: una spremuta d’arancia. Pranzo: un’insalata mista con pomodori, zucchine, 100 g di mozzarella light e una mela a pezzetti. Spuntino: un tè verde. Cena: 120 g di sogliola con pomodorini freschi, 2 fette di pane ai cereali, un frullato di mela e banana.

Giovedì: colazione con un frullato di mela e latte, 2 fette biscottate integrali con miele. Spuntino: un mela. Pranzo: 120 g di petto di tacchino alla griglia, insalata mista, 2 crackers integrali. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: 120 g di carpaccio di bresaola con rucola e limone, 40 g di pane integrale, una macedonia di mela, fragola e banana. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali con marmellata di mele. Spuntino: uno yogurt magro alla mela verde. Pranzo: 250 g di nasello al cartoccio, cavolfiori, 30 g di pane integrale. Merenda: un succo di mela. Cena: 80 g di minestrone di riso e verdure, spinaci lessi, una mela.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte e due biscotti integrali. Spuntino: un succo di mela. Pranzo: 80 g di risotto alle verdure, fagiolini in insalata, una mela cotta. Merenda: una tisana al tarassaco o una mela. Cena: 100 g di tacchino ai ferri, un’insalata mista con pezzetti di mela e 4 crostini di pane. Domenica: colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali. Spuntino: una mela. Pranzo: 100 g. di pollo alla piastra, un’insalata mista, mezzo bicchiere di succo di mela. Merenda: una tisana la finocchio o una mela. Cena: 80 g di spaghetti integrali con pomodoro fresco, zucchine alla griglia 1 frullato di mela, arancia e carota.

Come contorno verdure come carciofi, melanzane, asparagi, cavolfiore o fagiolini. Come faccimao sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete e l’ipertensione.