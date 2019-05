Dieta ipocalorica delle carote per dimagrire subito 2 kg

La dieta ipocalorica delle carote può far dimagrire fino a e 2 kg in pochi giorni. E’ una dieta ricca di vitamnie e di Sali minerali che aiutano il benessere e la salute dell’organismo.

Le carote è ricca di proprietà benefiche e per l’elevato quantitativo di betacarotene che il fegato trasforma poi in vitamina A. Inoltre mangiare carote aiuta a preparare la pelle in vista dell’estate e all’esposizione al sole. Le carote sono molto indicate nell'alimentazione perché contribuiscono all'assorbimento dei liquidi a livello intestinale. Sono anche una buona fonte di flavonoidi, pigmenti antiossidanti che agiscono positivamente sul sistema cardiovascolare. La carota è una sostanza preziosa per la pelle e le mucose, gli occhi e il tratto digestivo e urinario con un forte potere anti ossidante che protegge l’ organismo dell’ invecchiamento precoce.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta ipocalorica delle carote. Lunedì: colazione con un vasetto di yogurt magro con mezza banana a pezzetti e una tazza di tè. Spuntino: una coppetta di macedonia e una tazza di tè. Pranzo: una bistecca alla griglia, 1 piatto di carote crude condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e succo di limone e una mela. Merenda: un bicchiere di succo di carota. Cena: un piatto di minestrone di verdura condito con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e carote gratinate. Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di cacao magro. Spuntino: un vasetto di yogurt magro e una tazza di tè. Pranzo: 200 g di sogliola o di platessa al vapore, un piatto di carote grattugiate e una’arancia. Merenda: un bicchiere di succo di carota. Cena: 1 piatto di passato di verdura, 150 g di petto di pollo alla griglia e un piatto di carote al vapore.

Mercoledì: colazione con un frullato preparato con mezza banana, mezza pera, mezza arancia e una tazza di tè. Spuntino: un bicchiere di succo di carota e una tazza di tè. Pranzo: una frittata preparata con 2 uova, verdure a piacere e cotta al forno, un piatto di carote cotte in padella e una fetta di ananas. Merenda: un vasetto di yogurt magro. Cena: carote alla maggiorana; 80 g di prosciutto crudo magro e una coppetta di frutti di bosco. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il èarere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o l’ipertensione.