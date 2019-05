Dieta ideale per dimagrire 4 kg: menù da 1000 calorie

La dieta ideale per dimagrire 4 kg in 10 giorni si basa su un menù da 1000 calorie al giorno. E’ una dieta semplice che aiuta a sgonfiarsi e perdere i chili di troppo. Lo schema deitetico prevede il consumo di pasti freschi a base di frutta e verdura e molto pesce.

E’ una dieta molto restrittiva e come tutte le diete si dì basa su una alimentazione di poche calorie giornaliere. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta ideale per dimagrire in un esempio di menù. Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali con un velo di marmellata. Spuntino: un pacchetto di crackers o un frutto di stagione. Pranzo: una porzione abbondante di verdura cotta al vapore e una macedonia di frutta. merenda: un frutto o una tisana drenante al finocchio. Cena: pesce alla griglia, una porzione abbondante di verdure crude o cotte al vapore e una piccola fettina di pane integrale.

Come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…). Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicati (come quello sopraindicato) è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando , età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce.