Whatsapp: in arrivo la dark mode: nuovo aggiornamento

WhatsApp: in arrivo per gli utenti la dark mode e una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato infatti un nuovo aggiornamento. Si tratta dei messaggi video, i quali entrerebbero a far parte del vasto panorama funzioni dell’app.

Così come le note audio, le note video permetteranno di inviare brevi messaggi con video, semplicemente premendo e rilasciando il tasto dedicato alla fine. Il tutto dovrebbe essere possibile facendo uno stipe in prossimità del tasto microfono dedicato ai vocali. Così facendo verrà fuori il disegno di una fotocamera, la quale servirà proprio per la nuova feature. Ovviamente non ci sono conferme da parte di WhatsApp e quindi è solo un rumors, ma tutto potrebbe verificarsi presto.