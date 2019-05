Torta di carote e mandorle: ricetta light ideale nella dieta

La torta di carote e mandorle è un dolce sano e gustoso che può essere mangiato durante una dieta. La torta di carote e mandorle è un dessert facile da preparare. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione.

Ingredienti per la torta di carote e mandorle: 500 g di carote, 200 gr di mandorle spellate, 3 uova, 150 g di zucchero, 150 g di farina, una bustina di lievito, 50 g di burro. Ora vediamo le fasi della preparazione: separate i tuorli dagli albumi e montate i primi con lo zucchero, fino a quando non diventano spumosi. Tritate finemente mandorle e carote e poi aggiungetele ai rossi d’uovo montati. Infine unite tutti gli altri ingredienti, per ultimi gli albumi montati, e mescolate. Versate il tutto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocete a 180° per circa 40 minuti.

Dopo aver lasciato raffreddare, decorate con zucchero a velo. La ricetta della torta delle carote e mandorle è un dolce che può essere preparato durante la dieta delle carote in quanto è leggero, non fa ingrassare e aiuta a togliere la voglia di dolce durante una dieta per dimagrire. Ecco le altre ricette light ideali per la dieta pubblicate sul nostro sito.