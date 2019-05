AAA Viaggiatori cercasi, iniziativa di Moby e Tirrenia

Si chiama AAA Viaggiatori cercasi e sta facendo parlare molto di sè. E' una opportunità incredibile lanciata dalle compagnie marittime Moby e Tirrenia, una sorta di casting on line per cercare tre professionisti da inserire a bordo delle loro navi da crociera, con un contratto del valore di 10mila euro netti.

Si cercano: un Food Lover, un Travel Expert e un Family Manager: figure professionali che dovranno testare, la qualità dei servizi offerti a bordo. Il Food Lover dovrà controllare come il cibo viene cucinato a bordo delle navi, per assaggiarlo e testarne la qualità; il Travel Expert avrà il compito di esaminare il comfort delle cabine e delle aree comuni delle navi, mentre il Family Manager dovrà controllare in maniera accurata tutti i servizi dedicati alle famiglie. Per candidarsi a questo "lavoro" bisogna inviare un video originale ed accattivante, di massimo 30 secondi, sul portale Viaggiatori cercasi: c’è tempo fino al 30 giugno.

Ad insindacabile giudizio delle compagnie marittime verranno selezionati 9 finalisti ed infine i vincitori, dopo un colloquio finale. I vincitori lavoreranno praticamente un solo giorno e verranno pagati 10mila euro. Chi volesse saperne di più, può consultare il sito di Moby Tirrenia.