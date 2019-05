Rettificato bando per selezione Polizia municipale a Ragusa

Il bando per la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria triennale per l'assunzione stagionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di agenti di polizia municipale al Comune di Ragusa è stato rettificato.

Sul sito istituzionale dell'Ente, nello spazio ”In evidenza” è stato pubblicato l'avviso di rettifica relativo alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria triennale per l'assunzione stagionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1. Nello stesso avviso il dirigente del Settore Gestione economica del personale richiamato integralmente l'avviso di selezione pubblica sopracitato, approvato con determina dirigenziale n.856 del 3/05/2019, attesa la necessità di precisare alcuni aspetti relativi alla residenza dei partecipanti alla selezione, con nuova determina, la n. 946 del 14/05/2019, ha apportato le seguenti rettifiche e modifiche all'avviso stesso.

Lo stesso dirigente rende noto dunque che il termine di scadenza del presentazione delle domande viene spostato al 1° luglio 2019 e che è stato eliminato il requisito della residenza nel Comune di Ragusa indicato invece nel precedente avviso.