M5S conferma Di Maio capo politico

Luigi Di Maio e' stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze sulla piattaforma Rousseau. "Oggi - si legge sul blog delle stelle - si e' scritta una delle pagine piu' belle della storia di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle.

E non per il risultato uscito fuori dalle "urne", che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l'80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il MoVimento che e' anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica". "Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico - scrive Di Maio su facebook - Con 56.127 voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed e' anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica.

"Vi ringrazio tutti e vi voglio bene! Ringrazio - aggiunge - chi mi ha confermato la fiducia, chi si e' astenuto e chi ha votato contro. Non mi monto la testa, questo e' il momento dell'umilta'. Il nostro e' un processo di evoluzione appena iniziato".

(ITALPRESS)