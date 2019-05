Domani ad Aci Trezza i festeggiamenti per San Giovanni

Inizia domani ad Aci Trezza il mese dedicato al patrono San Giovanni Battista. Presentato il programma dei festeggiamenti. Alle 8 del mattino, infatti, i colpi a cannone, lo scampanio festoso ed il paese vestito a festa annunceranno l'apertura del periodo più atteso dai trezzoti, che culminerà nelle giornate del 24 e 25 giugno.

Intanto domenica scorsa, in chiesa madre, sono stati presentati i programmi delle celebrazioni e delle manifestazioni messi a punto dalla Parrocchia San Giovanni Battista insieme alla Commissione

per i festeggiamenti. Quest'anno, considerata la particolare concomitanza della festività del Corpus Domini nella giornata del 23 giugno, la processione della reliquia del santo per le vie a nord del paese è stata anticipata a giorno 21, con la partecipazione del giovane segretario vescovile don Andrea Sciacca. Di conseguenza il triduo solenne, celebrato dal vescovo emerito di Ragusa monsignor Paolo Urso, si terrà dal 19 al 21 giugno. Tutto invariato, invece, nei giorni clou della festa, con la svelata del simulacro delle 10 ed il pontificale presieduto dal vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti e la trionfale uscita dell'antica statua alle 19 per il giro delle vie a sud del borgo marinaro, nella giornata del 24 giugno.

Il 25, alle 11.30 la santa messa animata dalla Confraternita San Giovanni Battista e presieduta dal vicario diocesano monsignor Giovanni Mammino e la seconda uscita dell'immagine del Battista alle 19 per la processione nella parte nord di Aci Trezza. L'ottava che si terrà l'1 luglio, infine, sarà caratterizzata dalla messa solenne presieduta dal prevosto parroco della basilica San Filippo di Agira di Aci San Filippo, don Roberto Strano. Per quanto riguarda il cartellone degli eventi si comincerà venerdì 7 giugno alle 20, allo scalo di alaggio, con la 30^ edizione della "Sagra del pesce spada" che si concluderà domenica 9, mentre venerdì 21 in piazza Giovanni Verga alle 18.30 si terrà la mostra fotografica dedicata a "U pisci a mari", organizzata dall'omonima associazione culturale, con l'esposizione dell'originale barca utilizzata per la pantomima.

In serata poi allo scalo di alaggio ci sarà l'esibizione del gruppo folkloristico dei canterini della riviera jonica, diretto da Francesco Famà. Da quest'anno è attivo a cura della Confraternita San Giovanni Battista un servizio informativo tramite Whatsapp. Basta salvare il numero 379 1016151 e mandare un messaggio con il proprio nome per iscriversi e ricevere le comunicazioni sugli eventi della Parrocchia e sui festeggiamenti parrocchiali trezzoti.