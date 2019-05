Scicli invasa dai topi, FI Giovani chiede le dimissioni dell'assessore

“Scicli invasa dai topi. La Giunta che fa?” A chiederlo è Forza Italia Giovani dopo le denunce dei cittadini fatte anche attraverso la nostra redazione. Il centro storico della città è sottoposto ad una vergognosa ed abominevole presenza di ratti che sta creando enormi disagi a numerosi residenti. Il Comune non è intervenuto, nonostante la gravità della situazione.

"Cari sciclitani, vi sembra normale? Giudicate voi. Pur comprendendo che vi sono anche altre criticità importanti, come le perdite idriche o gli impianti sportivi chiusi da anni, non vi è urgenza più impellente di risolvere un potenziale rischio igienico-sanitario per i cittadini. Una città che vive anche di turismo, non può avere come biglietto da visita roditori che girano allegramente per il centro storico. Per questo, Forza Italia Giovani invita pubblicamente il Comune, nella persona dell’Assessore competente, ad intervenire nelle prossime ore con una derattizzazione per risolvere il problema e garantire più tranquillità ai cittadini, in particolare i bambini e gli anziani.

Se la presenza dei ratti dovesse ulteriormente persistere, assumeremo l’iniziativa e chiederemo le dimissioni dell’Assessore al ramo".