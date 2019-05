Dieta Scardale, menù settimanale per dimagrire

La dieta scarsdale può far perdere peso velocemente e dimagrire di circa 3 kg in una settimana. E' una dieta che si basa su uno schema molto rigido di circa 1000 calorie al giorno.

Prima di cominciare la dieta Scarsdale o qualsiasi altra dieta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o l’ipertensione. Ad ogni modo evidenziamo che si tratta di uno schema dietetico indicativo in quanto ogni dieta va elaborata con un medico specialista in basa alla persone, all’età, al sesso e allo stile di vita, sedentario o non. La dieta Scarsdale per dare gli effetti desiderati e dimagrire necessita del rispetto di alcune regole fondamentali ovvero: spuntini vietati (dovete consumare tre pasti principali ed evitare gli spuntini; se avete fame tra un pasto e l’altro sono concessi solo carote e sedano crudi); condimenti vietati (sia per cucinare sia per condire sono vietati i grassi quindi dovrete evitare sia l’olio che il burro per tutta la durata della dieta Scarsdale); bere molto almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Inoltre durante la dieta Scarsdale sono vietati alcuni cibi, ecco quali: pasta, riso, patate, legumi (fagioli, lenticchie, piselli), grassi (olio, burro, margarina, panna), zucchero e cibi contenenti zuccheri, latte, bibite gassate e alcolici, formaggi non magri, salse (ketchup, maionese, salsa bbq ecc.). Ma vediamo ora cosa si mangia in uno schema dietetico settimanale della dieta Scardasale. Lunedì: colazione con mezzo pompelmo (o frutta d stagione), 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: carne magra (pollo, tacchino ecc.), pomodori in insalata, caffè o tè senza zucchero. Cena: orata alla griglia o al forno, insalata mista, 1 fetta di pane integrale tostato, 1 frutto di stagione, caffè o tè senza zucchero.

Martedì: colazione con mezzo pompelmo (o frutta d stagione), 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: una mcedonia di frutta a volontà, caffè o tè senza zucchero. Cena: hamburger di carne magra alla griglia, verdure miste, caffè o tè senza zucchero. Mercoledì: colazione con mezzo pompelmo (o frutta d stagione), 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: insalata di tonno o salmone al naturale condita con limone e aceto, pompelmo o melone (in alternativa alla frutta di stagione), caffè o tè senza zucchero. Cena: agnello arrosto sgrassato, insalata mista, caffè o tè senza zucchero.

Giovedì: colazione con mezzo pompelmo, una fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: ricotta o mozzarella, verdure al forno, 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Cena: pollo al forno o alla griglia, carciofi in padella, 1 frutto di stagione, caffè o tè senza zucchero. Venerdì: colazione con mezzo pompelmo (o frutta d stagione), 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: insalata mista con tonno e 1 uovo sodo, 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Cena: pesce spada al forno, carote in insalata, 1 frutto, caffè o tè senza zucchero.

Sabato: colazione con mezzo pompelmo, una fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: pesce alla piastra, insalata mista a base di pomodori e lattuga, caffè o tè senza zucchero. Cena: petto di pollo alla griglia e zucchine e melanzane grigliate, 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Domenica: colazione con mezzo pompelmo (o frutta d stagione), 1 fetta di pane integrale, caffè o tè senza zucchero. Pranzo: una frittata di 3 uova con prosciutto sgrassato e formaggio spalmabile, 1 frutto, caffè o tè senza zucchero. Cena: pesce al vapore e insalata mista.